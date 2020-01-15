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В Тольятти из магазина "Миндаль" эвакуировали людей из-за коробки с проводами

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, в 11-м часу утра сотрудники службы безопасности магазина "Миндаль", находящегося на ул. 50-летия Октября в Тольятти, сообщили в полицию, что в камере хранения найден подозрительный предмет, похожий на коробку с проводами. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Правоохранители эвакуировали 25 покупателей и работников магазина и осмотрели подозрительный предмет. Как выяснилось, это были оставленные кем-то вещи, не представлявшие опасности для людей.

После этого продавцы и покупатели вернулись в магазин.

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