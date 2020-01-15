16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Галактионовской в Самаре под трамвай попала женщина Из-за ДТП с участием участкового, в котором погибла девушка, возбудили уголовное дело Под Самарой пострадали водители двух столкнувшихся грузовых "Газелей" В Самаре в ДТП на ул. 22 Партсъезда пострадал пассажир иномарки На трассе под Самарой пожилой водитель легковушки сбил двух нетрезвых пешеходов

ДТП Происшествия

На ул. Галактионовской в Самаре под трамвай попала женщина

САМАРА. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 88
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Утром 15 января в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя трамвая маршрута № 5, ехавшего по ул. Галактионовской в направлении ул. Ульяновской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, водитель трамвая сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

Женщину госпитализировали с травмами.

Полицейские ведут проверку по факту ДТП, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2