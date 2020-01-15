На ул. Галактионовской в Самаре под трамвай попала женщина

Утром 15 января в Самаре произошло ДТП с участием 30-летнего водителя трамвая маршрута № 5, ехавшего по ул. Галактионовской в направлении ул. Ульяновской. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, водитель трамвая сбил 60-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя в зоне видимости был пешеходный переход.

Женщину госпитализировали с травмами.

Полицейские ведут проверку по факту ДТП, по окончании которой будет принято соответствующее решение.