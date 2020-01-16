Ночью на ул. Товарной в Самаре 88 человек тушили пожар в гаражном массиве

В среду, 15 января, в 23:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании здания в гаражном массиве на ул. Товарной 19 "а" в Кировском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что там происходит горение гаражного массива на площади 200 кв. м. В 23:46 пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". Всего к тушению было привлечено 88 человек, которые использовали 26 единиц техники.

В 0:20 им удалось локализовать пожар. А открытое горение было ликвидировано в 0:47. Пожарные не допустили распространение огня на соседние строения. Пожар удалось ликвидировать в 1:13

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.