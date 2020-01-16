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Хоккей Спорт

"Ладье" не удалось взять реванш у "Мамонтов Югры"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, "Ладья" уступила "Мамонтам Югры" в повторной встрече команд, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

К восьмой минуте волжане стараниями Станислава Рангаева и Дмитрия Петрова повели 2:0.
Во втором периоде "мамонты" Богдан Сенотов и Кирилл Попов сравняли счет (2:2).

Равновесия сохранялось до середины заключительного периода, когда Кирилл Руденко вывел хозяев вперед.

После этого Попов, Иван Воробьев и Егор Черников забросили еще три шайбы ы ворота "Ладьи" — 6:2 победа "Мамонтов Югры".

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