"Ладье" не удалось взять реванш у "Мамонтов Югры"

В среду, 15 января, "Ладья" уступила "Мамонтам Югры" в повторной встрече команд, сообщает пресс-служба автозаводцев.

К восьмой минуте волжане стараниями Станислава Рангаева и Дмитрия Петрова повели 2:0.

Во втором периоде "мамонты" Богдан Сенотов и Кирилл Попов сравняли счет (2:2).

Равновесия сохранялось до середины заключительного периода, когда Кирилл Руденко вывел хозяев вперед.

После этого Попов, Иван Воробьев и Егор Черников забросили еще три шайбы ы ворота "Ладьи" — 6:2 победа "Мамонтов Югры".