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ДТП Происшествия

При столкновении двух машин на Ракитовском шоссе пострадали два человека

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 января, в Самаре в 17:10 на Ракитовском шоссе в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома 90 по Ракитовском шоссе, на проезжей части, имеющей четыре полосы движения, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry, которым управлял 69-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21093, которого доставили в больницу и госпитализировали с подозрением на перелом костей таза. В больницу обратился и водитель иномарки. После оказания помощи его отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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