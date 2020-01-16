При столкновении двух машин на Ракитовском шоссе пострадали два человека

В среду, 15 января, в Самаре в 17:10 на Ракитовском шоссе в ДТП пострадали два человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома 90 по Ракитовском шоссе, на проезжей части, имеющей четыре полосы движения, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Camry, которым управлял 69-летний мужчина.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель автомобиля ВАЗ-21093, которого доставили в больницу и госпитализировали с подозрением на перелом костей таза. В больницу обратился и водитель иномарки. После оказания помощи его отпустили домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.