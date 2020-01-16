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ДТП Происшествия

В Самарской области автобус с 20 детьми съехал в кювет

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В четверг, 16 январь, в 7:50 автобус, в салоне которого находилось двадцать детей, съехал в кювет на трассе М5 на пути из Тольятти в Самару, пострадавших нет, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на ГУ МВД по Самарской области.

"Водитель в условиях гололеда и сильного ветра съехал сначала на обочину, а затем в кювет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на тот момент в салоне автобуса было двадцать детей и двое сопровождающих взрослых.

"Прибывшие на место сотрудники полиции оказали детям всю необходимую помощь. На место был вызван еще один автобус, дети продолжили свой путь. Никто из них не пострадал", — сказал представитель пресс-службы.

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