В ДТП на трассе М-5 под Самарой пострадали три человека

﻿В среду, 15 января, под Самарой на трассе М-5 в 7:20 в ДТП пострадали три человека, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, между 1045 и 1046 км трассы при перестроении налево 62-летний водитель автомобиля Lada Granta не уступил дорогу транспортному средству, движущемуся попутно без изменения направления движения, в результате чего столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 43-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Lada Granta и две пассажирки автомобиля ВАЗ-21099 в возрасте 42 и 18 лет, которых после ДТП доставили на "скорой" в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.