"АКОМ" подтвердил соответствие мировым стандартам

Производственная лаборатория АО "АКОМ" успешно прошла аккредитацию в соответствии с требованиями Международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Основной целью аккредитации является подтверждение соответствия третьей стороной, служащее официальным свидетельством компетентности лаборатории, и, как следствие, доверия к деятельности предприятия.

В роли третьей стороны выступил орган по аккредитации лабораторий — Ассоциация аналитических центров "Аналитика" — полноправный член и участник соглашений о взаимном признании ILAC и APLAC.

Лаборатория АО "АКОМ" создана в 2005 году для проведения всех видов испытаний аккумуляторных батарей и комплектующих материалов. Также в ее компетенции входит контроль производственно-экологического состояния завода. Оснащена современным специальным оборудованием и высококвалифицированным персоналом.

Деятельность лаборатории направлена на реализацию политики в области обеспечения гарантий объективности и достоверности выдаваемой информации. Задачу организации лабораторных процессов, контроля действий и результата решает система менеджмента, организованная в соответствии с требованиями ISO/IEC (ИСО/МЭК) 17025.

Подтверждение соответствия — сложный, многоступенчатый процесс, включающий многочисленные экспертные проверки всех аспектов деятельности лаборатории. "АКОМ" на всех этапах аудита продемонстрировал отличные показатели, результатом, которого стало положительное решение об аккредитации.