Четыре человека пострадали в автобусе, врезавшемся в дерево под Сызранью

В четверг, 16 января, около 9:00, под Сызранью участником ДТП стал водитель пассажирского автобуса ПАЗ, ехавший со стороны трассы М-5 в направлении с. Заборовка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, на 2 км дороги мужина не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

В аварии пострадали три женщины и мужчина. Две женщины госпитализированы, двум другим пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Судя по фотографиям очевидцев в соцсетях, в ДТП попал автобус с табличкой маршрута № 164 Сызрань — Смолькино. При ударе о дерево у него серьезно деформировалась передняя часть кузова и разбилось лобовое стекло со стороны водителя.

По факту ДТП ведется проверка, выясняют обстоятельства случившегося.