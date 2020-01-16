Самарчанку, жаловавшуюся на самарских врачей, пытаются отправить на психиатрическое освидетельствование

В четверг, 16 января, Шестой кассационный суд отменил решение о ее принудительном психиатрическом освидетельствовании самарчанки Елены Ждановой, жалующейся на городских медиков. Ее дело направили в Ленинский районный суд на новое рассмотрение. Об этом сообщает samara.kp.ru.

В декабре 2012 г. Елена Жданова сломала левую руку. В районной поликлинике она сделала снимок на рентген-аппарате, врач диагностировал перелом. Но гипс женщине не наложили, а сделали повязку. Через несколько недель, когда ее сняли, выяснилось, что рука срослась неправильно и женщина не могла ее поднять.

Самарчанка начала писать жалобы и добилась личного приема у областного министра здравоохранения Геннадия Гридасова. Он дал команду провести пациентке полное обследование. Денситометрия показала остеопороз в такой стадии, при которой даже неаккуратное движение могло привести к перелому. Ждановой назначили лечение. Женщина решила вникнуть в проблему: читала медицинскую литературу, советовалась со специалистами, чтобы узнать больше о заболевании.

Через полгода Елене провели повторное обследование. Оно показало, что остеопороз частично вылечился. А уже третье обследование показало, что остеопороза у нее нет вообще. Но при этом считается, что истонченным костям нельзя вернуть былую плотность.

На очередном приеме у Геннадия Гридасова женщина предположила, что это не со ней что-то не так, а с аппаратом или специалистами, которые проводили обследование. Министр приказал врачам собрать консилиум. После этого руководство поликлиники заручилось поддержкой психдиспансера и попыталось через суд заставить пациентку пройти психиатрическое освидетельствование. Уже два самарских суда встали на их сторону.

"Это месть главврача поликлиники, который недоволен тем, что я везде жалуюсь, — говорит Елена Жданова. — На первое заседание в Ленинском райсуде меня даже не позвали. Поэтому я это решение обжаловала, а на заседание апелляционной инстанции в Самарский облсуд принесла результат комиссионного психиатрического освидетельствования, которое я прошла в психоневрологическом центре в Москве".

Женщина говорит, что московские специалисты пришли к выводу, что психическими заболеваниями она не страдает. Но Самарский облсуд расценил бумагу как новое доказательство по уже исследованному делу и не стал учитывать. Так решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании устояло во второй инстанции.

16 января в обстоятельствах дела разбиралась уже третья инстанция — Шестой кассационный суд.

"Оснований для отмены предыдущих решений судов нет, как и существенных процессуальных нарушений, — заявила представитель прокуратуры. — Ленинский райсуд принял все необходимые меры, чтобы уведомить Жданову о дате и времени заседания, даже судебный пристав к ней домой приходил, но ему не открыли дверь. Поэтому дело рассмотрели без ее участия, зато в присутствии адвоката, которого ей предоставило государство".

Судьи поинтересовались у представителя горбольницы № 3 Дмитрия Гаранина, какие именно действия Ждановой, по его мнению, свидетельствуют о том, что у нее имеются признаки психического расстройства, которое может причинить вред ее здоровью.

"Специалисты считают, что ее состояние еще и ухудшается, — сказал Гаранин и прочитал вслух жалобы от пациентов и врачей поликлиники: одни жаловались, что Жданова слишком много времени проводила у врача и скандалила, вторые — что женщина мешает работать и угрожает жалобами в минздрав. — Нет у нее конфликта с главврачом, просто она ведет себя неадекватно и агрессивно, поэтому мы и принимаем меры".

"Да, скандалила, ну, а как бы вы поступили на моем месте? — призналась Елена Жданова. — Понимаете, руку мне в итоге вылечили, причем те же врачи из поликлиники: мы делали разные процедуры, разрабатывали больную руку, поэтому она иногда "щелкает", но, как прежде, больше не болит. И я за это врачам очень благодарна".

Недавно на очередное письмо Ждановой пришел ответ за подписью нового министра здравоохранения Михаила Ратманова: аппарат, с помощью которого когда-то обследовали женщину, списали и утилизировали в 2017 году. Теперь в клинике установили новое оборудование.