ХК "Лада" проиграл "Тамбову" - 2:3

Матч с ХК "Тамбов" изначально никак не относился к числу легких. Соперник волжан ведет борьбу за выход в плей-офф, поэтому очки команде необходимы как воздух.

"Лада" же, после чувствительного поражения в Пензе, должна была реабилитироваться в глазах собственных болельщиков.

В первом периоде игра шла на встречных курсах, но отличиться соперникам не удалось. При этом в одной из атак Михаил Мещеряков попал в штангу ворот Сергея Коробова.

Тольяттинцы при этом особой остроты у ворот Дениса Перетягина не нагнетали.

Характер игры изменился во втором периоде: для реализации большинства в его дебюте Ивану Кузнецову понадобилось всего 10 секунд — 0:1.

Этот гол послужил сигналом к началу активных действий "Лады": уже через 39 секунд Никита Лукин забросил свою первую шайбу за "Ладу" — 1:1.

Волжане взвинтили темп и заставили гостей ошибаться. После одной такой ошибки, а зоне ХК "Тамбов", Александр Тимирев вывел "Ладу" вперед (2:1). После этого тольяттинцы вполне могли увеличить свое преимущество, но до второго перерыва счет не изменился.

За две минуты до окончания третьего периода гости заменили голкипера шестым полевым игроком и на последних секундах сравняли счет (Александр Дельнов).

Победу ХК "Тамбов" принес за 12 секунд до конца овертайма Георгий Маккаев — 2:3.