На ул. Революционной в Самаре под колесами грузовика пострадала женщина

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В четверг, 16 января, в 9:30, в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего водителя грузовой "Газели" ГАЗ-2834, ехавшего по ул. Революционной в сторону ул. Гая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.