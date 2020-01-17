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ДТП Происшествия

На ул. Революционной в Самаре под колесами грузовика пострадала женщина

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 16 января, в 9:30, в Самаре произошло ДТП с участием 33-летнего водителя грузовой "Газели" ГАЗ-2834, ехавшего по ул. Революционной в сторону ул. Гая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, напротив дома № 48 по ул. Революционной он сбил 64-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадавшую доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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