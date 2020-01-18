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ДТП Происшествия

Под Сызранью погиб водитель опрокинувшейся в кювет легковушки и пострадал его пассажир

СЫЗРАНЬ. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 17 января, под Сызранью в ДТП попал водитель автомобиля Geеly, ехавший в 20:15 по трассе "Объездная дорога города Сызрани" со стороны Сызрани в направлении Саратова, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По предварительным данным стражей порядка, в пути, на 4 км трассы он не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель легковушки погиб на месте ДТП до приезда "скорой", а его 45-летний пассажир был доставлен в больницу.

Сотрудниками полиции по факту аварии проводится проверка по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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