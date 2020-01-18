В Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

В пятницу, 17 января, в Самаре на ул. Александра Матросова под колеса автомобиля попала 72-летняя женщина, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, 38-летний водитель автомобиля Renault Sandero ехал в 7:10 со стороны ул. Победы, в направлении ул. Физкультурная. В пути, при повороте налево на ул. Физкультурная он сбил пешехода, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый" сигнал светофора.

В результате ДТП женщина-пешеход пострадала. Ее доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.