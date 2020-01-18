Дмитрий Азаров встретился с представителями общественных организаций

В пятницу, 17 января, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел традиционную встречу с руководителями некоммерческих и православных организаций, а также с представителями Самарского Казачества, сообщает пресс-служба правительства региона.

Открывая встречу, глава региона поздравил казаков с 286 годовщиной образования Волжского казачьего войска, которая отмечалась 15 января. "Прошедший год был для войска значимым: состоялся большой казачий круг, представители казачества приняли участие в организации многих крупных мероприятий, включая визит в регион патриарха всея Руси Кирилла", — отметил губернатор.

"Сегодня перед нами стоит целый ряд важных задач, которые были поставлены в послании президентом Владимиром Путиным. Уверен, что казачество может внести большой вклад в их реализацию. Все эти задачи полностью соответствуют запросу, который есть в российском обществе", — отметил Дмитрий Азаров. Прежде всего, это укрепление семейных ценностей, вопросы патриотического воспитания, сохранения традиций, культуры, исторической памяти. Ключевой тезис послания: величие страны — достоинство ее граждан. От того, насколько достойной и комфортной будет жизнь каждого гражданина страны, зависит будущее всего государства. Именно поэтому такое серьезное внимание уделяется вопросам демографии. "Президент сказал: будущее страны зависит от того, сколько нас будет. В связи с этим на первый план выходит поддержка материнства и детства", — отметил губернатор. Он напомнил, что сегодня семьи создает малочисленное поколение 90-х годов. При этом в силу различных причин молодые люди часто медлят с рождением малыша. Поэтому так важно стимулировать эту инициативу.

"Еще в прошлом году мы в регионе разработали меры поддержки семей, где появляется первенец. Теперь молодые мамы получают набор новорожденного, где есть все необходимое для малыша", — напомнил губернатор. Беспрецедентные меры поддержке по поручению президента приняты на федеральном уровне. "Теперь семья, где появился первый ребенок, будет получать материнский капитал, при рождении второго сумма увеличится, а семьи, родившие третьего ребенка, переходят в разряд многодетных и имеют права на целый набор льгот", — сказал Дмитрий Азаров.

Однако значение имеют не только меры поддержки — не менее важно изменить сознание молодых людей, привить им уважению к институту семьи, его нравственными духовным основам. В этой работе государству должны помочь общественные объединения и организации. "Сегодня от работы общественных организаций зависит очень многое, и президент это неоднократно подчеркивал, — отметил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. — Задачи, которые он поставил в своем послании, созвучны каждому русскому человеку".

Губернатор призвал представителей общественных организаций вместе подумать над тем, какой вклад каждая из них может внести в реализацию послания. Глава региона подчеркнул: "В каждом слове, в каждом посыле президента была забота, уважение и любовь к гражданам России".

Ряд предложений прозвучал уже в ходе встречи. Они касались организации мероприятий для многодетных семей, возможностей оказания медицинской помощи больным кардиологического профиля, более широкого внедрения образовательных программ в области патриотического воспитания, поддержка семейных ценностей. Все предложения взяты в работу региональным правительством.