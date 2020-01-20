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Чрезвычайные происшествия Происшествия

Сызранские поезда направлялись на помощь сошедшему с рельсов грузовому поезду

СЫЗРАНЬ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 18 января, в 01:50 на перегоне Барыш — Патрикеево Куйбышевской железной дороги произошел сход одного вагона грузового поезда, сообщает пресс-служба КбшЖД.

Пострадавших нет, движение поездов было организовано по соседнему пути перегона. Для ликвидации последствий происшествия были направлены восстановительные поезда станций Рузаевка и Сызрань.

В 10:15 работы были полностью завершены, движение восстановлено в обычном режиме. Причины схода выясняются.

В результате ЧП были задержаны пассажирские поезда № 338 Самара — Санкт-Петербург на 24 минуты,  № 66 Москва — Тольятти на 33 минуты и № 50 Москва — Самара на 26 минут.

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