В Тольятти пройдет международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020"

13-14 февраля 2020 года в Тольятти состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020". Ее организаторами выступают АО "ГК АКОМ" и ООО "Аккумулятор инноваций" при поддержке правительства Самарской области.

Цель проведения — решение задач формирования конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли химических источников тока, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых технологий, обеспечивающих внедрение инноваций и повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

Предыдущая конференция зарекомендовала себя в качестве эффективной коммуникационной площадки для профессионального обсуждения актуальных вопросов отрасли химических источников тока, обмена научно-техническим опытом, передовыми практиками, знаниями и технологиями между ведущими техническими экспертами, представителями производителей химических источников тока, установления научно-технического и промышленно-технологического партнерства.

В деловой программе — открытые коммуникационные форматы: дискуссии, круглые столы, b2b площадки, в которых примут участие российские и зарубежные эксперты, предприятия-производители химических источников тока, научные и инжиниринговые центры, образовательные учреждения, федеральные и региональные органы власти.

Конференция традиционно станет уникальной площадкой для демонстрации новых технологий и достижений, инновационного потенциала отрасли химических источников тока, позволит выработать решения максимально удовлетворяющие потребности автопроизводителей.

Подробнее — на сайте akom.su.