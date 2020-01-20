16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Два проекта "АКОМа" одобрены Фондом развития промышленности Банк "АК Барс" банкротит Александра Швидака Налоговики оспорили условия продажи акций "Волгабурмаша" Разработки "АКОМ" - в тренде Первой инжиниринговой конференции Жители Безымянки могут остаться без электричества из-за долгов банкротящегося СПЗ

Приборостроение Машиностроение

В Тольятти пройдет международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020"

ТОЛЬЯТТИ. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

13-14 февраля 2020 года в Тольятти состоится II ежегодная международная научно-техническая конференция "Battery Innovation 2020". Ее организаторами выступают АО "ГК АКОМ" и ООО "Аккумулятор инноваций" при поддержке правительства Самарской области.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Цель проведения — решение задач формирования конкурентоспособной, устойчивой, структурно сбалансированной отрасли химических источников тока, способной к эффективному саморазвитию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разработки и применения передовых технологий, обеспечивающих внедрение инноваций и повышение производительности труда, нацеленных на формирование и освоение новых рынков, эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития страны.

Предыдущая конференция зарекомендовала себя в качестве эффективной коммуникационной площадки для профессионального обсуждения актуальных вопросов отрасли химических источников тока, обмена научно-техническим опытом, передовыми практиками, знаниями и технологиями между ведущими техническими экспертами, представителями производителей химических источников тока, установления научно-технического и промышленно-технологического партнерства.

В деловой программе — открытые коммуникационные форматы: дискуссии, круглые столы, b2b площадки, в которых примут участие российские и зарубежные эксперты, предприятия-производители химических источников тока, научные и инжиниринговые центры, образовательные учреждения, федеральные и региональные органы власти.

Конференция традиционно станет уникальной площадкой для демонстрации новых технологий и достижений, инновационного потенциала отрасли химических источников тока, позволит выработать решения максимально удовлетворяющие потребности автопроизводителей.

Подробнее — на сайте akom.su.

Гид потребителя

Фото на сайте

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Николай Меркушкин провел рабочую встречу с представителями Schneider Electric

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Компания "Атлас Копко" представила планы по внедрению инновационных технологий на самарских предприятиях

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2