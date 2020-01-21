Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Australian Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии, сообщает championat.com. В стартовом матче турнира россиянка проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 3:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 57 минут. Касаткина не совершила ни одного эйса, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта. На счету Кис четыре эйса и шесть реализованных брейк-пойнтов.

Australian Open проходит с 20 января по 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $43 миллиона. В женском одиночном разряде действующим победителем турнира является японка Наоми Осака. В турнире участвует еще одна уроженка Самарской области — Анастасия Павлюченкова. Она вошла в число сеяных. Первой соперницей Анастасии станет представительница Сербии Нина Стоянович.