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Пожары Происшествия

При пожаре в п. Южный в Новокуйбышевске погиб 89-летний мужчина

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 21 января, в 18:17 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном доме на ул. Дружбы в п. Южный города Новокуйбышевск, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По предварительным данным, площадь пожара составляла 20 кв. м. На его тушение выехали шесть пожарных на одном автомобиле. Но пожар был ликвидирован до прибытия огнеборцев.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, при пожаре погиб 89-летний мужчина.

Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и причиненный ущерб.

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