В Самаре в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Осипенко

Во вторник, 21 января, в Самаре в 13:45 на ул. Осипенко под колеса иномарки попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, напротив дома № 3 ул. Осипенко 33-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте.
Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение в тяжелом состоянии и госпитализировали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.