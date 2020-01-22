В Самаре в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Осипенко

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Во вторник, 21 января, в Самаре в 13:45 на ул. Осипенко под колеса иномарки попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.