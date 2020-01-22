16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В ДТП с тремя машинами в Самаре пострадал мама с новорожденной девочкой В Самаре в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Осипенко На пр. Масленникова в Самаре насмерть сбили женщину В ДТП на трассе под Тольятти водитель легковушки едва не лишился глаза В Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

ДТП Происшествия

В Самаре в тяжелом состоянии госпитализирована женщина, попавшая под машину на ул. Осипенко

САМАРА. 22 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 117
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 января, в Самаре в 13:45 на ул. Осипенко под колеса иномарки попала женщина, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 3 ул. Осипенко 33-летний водитель автомобиля Kia Rio сбил 50-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение в тяжелом состоянии и госпитализировали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2