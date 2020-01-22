Воспитанника самарского хоккея выгнали из КХЛ из-за оставления места ДТП

"Нефтехимик" расторг контракт с воспитанником самарского хоккея Степаном Захарчуком из-за его возможного причастия к ДТП в Нижнекамске и скрытию с места аварии, пишет sport-express.ru.
По информации издания, в воскресенье, 19 января, вечером произошла авария с участием автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Водитель иномарки, как говорят очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак "Пешеходный переход", "перепрыгнул" через бордюры и скрылся с места аварии.
Инцидент попал на запись видеорегистратора на одной из машин. Судя по кадрам, водитель выехал на разделительную полосу, проехал по газону, а затем снова вернулся на полосу, протаранив машину. После этого водитель скрылся.
Позже автомобиль эвакуировали на штрафстоянку, однако в салоне водителя на тот момент уже не было. По данным источника, иномарка принадлежит защитнику "Нефтехимика" Степану Захарчуку. Сам игрок отказался давать комментарии.
Захарчук является воспитанником самарской школы хоккея: карьеру начал в 2004 г. в ЦСК ВВС и выступал за клуб четыре года. Затем подписал контракт с ХК "Лада" (2008-2009), в 2009-2017 гг. выступал за "Ак Барс". Затем играл в 2017-2018 гг. за "Торпедо"; 2018 - ЦСК ВВС; 2018-2019 - "Адмирал" и в 2019-2020 - "Нефтехимик".