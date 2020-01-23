Самарский диетолог предупредил, что ожирение может быть "заразным"

Ожирение — не инфекционное заболевание и не может передаваться от человека к человеку. Однако бывают исключения, о них рассказал в интервью радио Sputnik диетолог Михаил Гинзбург.

Сегодня более половины россиян старше 30 лет страдают от излишнего веса и ожирения, и кроме лишнего веса приобретают связанные с этим различные заболевания. Такие данные приводил Роспотребнадзор. Главными причинами ожирения считаются недостаточная физическая активность и низкая культура питания.

Однако есть и более специфическая причина набора лишнего веса, рассказал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

"Человеку, как любому примату, свойственно так называемое "подражательное поведение". Зачастую человек подражает и хорошему, и плохому поведению. Чем человек менее по-взрослому организован, тем он скорее склонен подражать своему окружению", — отметил врач.

Такое поведение можно встретить в компаниях, где приняты застолья — "за компанию" человек получает лишние килограммы. По словам диетолога, особым случаем является набор веса будущими отцами.

"Мы очень часто видим нарастание веса у мужчин, у которых беременеет жена. Казалось бы, для нее естественно набирать вес, но почему-то набирает вес и мужчина. Я такие случаи видел. Это происходит из-за того, что мужчина ограничивает свою активность, больше времени проводит дома, больше ест со вкусом и удовольствием", — считает Гинзбург.