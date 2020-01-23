Делом о падении наледи на подростка в Самаре занялся Следственный комитет

СУ СК РФ по Самарской области инициировало изъятие из органов полиции материалов проверки по факту падения наледи на девочку-подростка в Самаре, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, инцидент произошел 21 января в 23:40 возле дома № 175 по ул. Аврора. Пострадавшая 15-летняя девочка получила травмы от сошедшего с крыши снега и наледи и была госпитализирована в медицинское учреждение.

"После поступления материалов будет проведена доследственная проверка, по результатам которой принято процессуальная решение", — уточняют в СУ СК.