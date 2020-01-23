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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова победила Тэйлор Таунсенд во втором круге Australian Open

КАНБЕРРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open, обыграв представительницу США Тэйлор Таунсенд со счетом 7:5, 7:6 (7:1), сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Анастасия дважды подала навылет, активно выиграла 45 очков и совершила 32 невынужденные ошибки. На счету ее соперницы - ни одного эйса, 31 виннер и 19 неточностей.

За выход в четвертый круг Павлюченкова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, получившей второй номер посева.

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