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Хоккей Спорт

Игроки "Лады" и "Ладьи" вызваны в сборные

ТОЛЬЯТТИ. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник "Лады" и форвард "Ладьи" вызваны для участия в сборных России, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Дмитрий Костенко примет участие в учебно-тренировочном сборе юниорской национальной команды (U18), который стартует в Новогорске 26 января. По его завершении команда отправится в Чехию, где примет участие в "Турнире пяти наций" в период с 4 по 9 февраля. Матчи будут проходить в двух городах — Хомутов и Клаштерец-на-Огржи.

Для подготовки к "Турниру пяти наций" в Новогорск отправился и Федор Свечков. Он примет участие в тренировочных мероприятиях сборной России U17. Тренировки начались 23 января.

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