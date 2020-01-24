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ДТП Происшествия

На Аэропортовском шоссе в Самаре водитель легковушки сбил подростка

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 23 января, в девятом часу утра, напротив дома № 24 по Аэропортовскому шоссе в Самаре под колеса ВАЗ-2112, ехавшего в направлении ул. Хоперской, попала 15-летняя девушка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

Несовершеннолетнюю на "скорой" доставили в больницу и госпитализировали.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что по факту случившегося ведется проверка. Полицейские выясняют обстоятельства случившегося и по окончании проверки примут соответствующее решение.

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