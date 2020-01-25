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ДТП Происшествия

Под Тольятти погиб водитель упавшего в канаву с водой внедорожника

ТОЛЬЯТТИ. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 24 января, в поселке Новая Васильевка Ставропольского района произошло ДТП с участием 67-летнего водителя внедорожника Renault, сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.

По предварительным данным спасателей, у дачного массива "Березка" автомобиль занесло на скользкой дороге, и он упал в канаву с водой.

Во время аварии в салоне иномарки находился один водитель, который погиб.

Для извлечения его из автомашины в 16:34 к месту происшествия были направлены спасатели поисково-спасательной службы города Тольятти.

В 18:00 они передали тело погибшего сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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