Под Тольятти погиб водитель упавшего в канаву с водой внедорожника

В пятницу, 24 января, в поселке Новая Васильевка Ставропольского района произошло ДТП с участием 67-летнего водителя внедорожника Renault, сообщили в поисково-спасательной службе по Самарской области.

По предварительным данным спасателей, у дачного массива "Березка" автомобиль занесло на скользкой дороге, и он упал в канаву с водой.

Во время аварии в салоне иномарки находился один водитель, который погиб.

Для извлечения его из автомашины в 16:34 к месту происшествия были направлены спасатели поисково-спасательной службы города Тольятти.

В 18:00 они передали тело погибшего сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.