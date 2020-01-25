В ДТП на Московском шоссе один человек погиб и трое пострадали

В субботу, 25 января, в Самаре в 0:35 на Московском шоссе произошло ДТП. 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-21123 ехал, предположительно, на "летней резине" со стороны ул. Советской Армии и столкнулся сразу с двумя автомобилями. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полиции, в пути, на регулируемом перекрестке, он врезался в грузовик МАЗ с термобудкой, под управлением 38-летнего водителя, который стоял на светофоре. От удара автомобиль ВАЗ-21123 отбросило влево и он столкнулся с автомобилем Datsun, которым управлял 34-летний водитель.

В результате ДТП пострадали люди, находившиеся в отечественной легковушке. Водитель, предположительно получивший ушибы, и его 18-летняя пассажирка были госпитализированы, 20-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение и пассажир в возрасте 20-23 лет скончался.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.