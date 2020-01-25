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ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП на трассе "Самара - Большая Черниговка"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, утром на 156 км трассы "Самара — Большая Черниговка" произошло лобовое столкновение Камаза и автомобиля Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

По предварительным данным стражей порядка, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим со стороны Большой Черниговки в направлении Казахстана.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались и еще два пассажиры были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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