Два человека погибли в ДТП на трассе "Самара - Большая Черниговка"

В субботу, 25 января, утром на 156 км трассы "Самара — Большая Черниговка" произошло лобовое столкновение Камаза и автомобиля Daewoo Nexia, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим со стороны Большой Черниговки в направлении Казахстана.

В результате ДТП водитель и пассажир легковушки скончались и еще два пассажиры были доставлены в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.