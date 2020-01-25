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ДТП Происшествия

На Южном шоссе пожилая женщина-водитель устроила ДТП на "встречке"

САМАРА. 25 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, в 10:45 участницей ДТП стала 70-летняя женщина-водитель, ехавшая на автомобиле Volkswagen Tiguan по Южному шоссе со стороны ул. Промышленности в направлении ул. Уральская, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, напротив строения 3/1 по Южному шоссе она выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Priora под управлением 33-летнего водителя.

После удара отечественную легковушку отбросило на попутный автомобиль ЗАЗ Chance, которым управлял 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 35-летняя пассажирка автомобиля Lada Proira. Ее доставили для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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