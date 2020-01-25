Анастасия Павлюченкова обыграла вторую ракетку мира на чемпионате в Австралии

В субботу, 25 января, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису

Павлюченкова осталась последней представительницей России в сетке турнира. В матче третьего круга соперницей россиянки стала вторая ракетка мира Каролина Плишкова, сообщает rg.ru.

В предыдущих шести матчах Павлюченкова не одержала ни одной победы над чешкой, но седьмая встреча оказалась успешной. Первый сет прошел в упорной борьбе и завершился тай-брейком, который Павлюченкова выиграла 7:4.

Вторая партия также привела к дополнительному гейму. И россиянка снова была сильнее — 7:1.

Следующей соперницей россиянки станет немка Ангелина Кербер.