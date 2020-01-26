В Самаре ночью на пожаре в гаражах погиб мужчина

В воскресенье, 26 января, в 01:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре у дома № 7 по Коломенскому переулку в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два гаража на площади 25 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек, которые ликвидировали пожар в 02:00.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении было обнаружено тело мужчины, причина смерти которого и личность устанавливаются.

Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный огнем ущерб.