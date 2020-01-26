16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Алексеевском районе при тушении пожара в частном доме найдено тело мужчины В Самаре ночью на пожаре в гаражах погиб мужчина В Самаре 22 человека тушили неэксплуатируемое здание на ул. Советская Ночью в Сызрани загорелся автобус ПАЗ Погибшими при пожаре в Тольятти оказались супруги, а спасенным - их 11-летний сын

Пожары Происшествия

В Самаре ночью на пожаре в гаражах погиб мужчина

Авторы:
Читали: 13
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 26 января, в 01:42 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре у дома № 7 по Коломенскому переулку в Кировском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели два гаража на площади 25 кв. м. В борьбе с огнем участвовали девять человек, которые ликвидировали пожар в 02:00.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области, при тушении было обнаружено тело мужчины, причина смерти которого и личность устанавливаются.

Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный огнем ущерб.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2