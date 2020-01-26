В Алексеевском районе при тушении пожара в частном доме найдено тело мужчины

В субботу, 25 января, в 17:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании вещей в частном доме на ул. Пионерская, 16 в пос. Субботинский Алексеевского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огонь охватил площадь в 3 кв. м. В его тушении участвовали пять человек, которые ликвидировали пожар в 18:11.

В чрезвычайной службе отмечают, что во время тушения было обнаружено тело 59-летнего мужчины.

Причина его смерти устанавливаются. Так же выясняются обстоятельства возгорания и причиненный пожаром ущерб.

Во избежание подобных трагических случаев на пожарах в частных домах ГУ МЧС России по Самарской области напоминает владельцам такой недвижимости о необходимости знать и соблюдать меры пожарной безопасности в быту.