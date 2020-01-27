"Ладья" по буллитам победила "Спутник"

В воскресенье, 26 января, ХК "Ладья" одержал победу над "Спутником".

На 13-й минуте Айдар Галимов вывел вперед "Спутник" (0:1). В втором периоде Тимур Закиров забросил вторую шайбу в ворота Артема Забродина (0:2).

На 36-й минуте Дмитрий Петров дальним броском отыграл одну шайбу — 1:2. В следующей атаке немного точности не хватило Даниле Лотову, после броска которого шайба попала в крестовину (1:2).

Но, на последних секундах второго периода Станислав Рангаев сравнял счет после передачи Степана Стешенко — 2:2.

В дебюте третьего периода Артем Якутов вывел вперед "Ладью" (3:2).

В середине третьего периода Даниил Мельников с пятака сравнял счет — 3:3. Этот счет не изменился ни в третьем периоде, ни в овертайме. Как и в предыдущей игре с "Реактором", победитель определялся в серии буллитов.

Победу тольяттинцам принес Александр Пономарев — 4:3.