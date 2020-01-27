Самара вошла в десятку городов, подвергающихся опасности заражения китайским коронавирусом

Самара вошла в десятку городов России, подвергающихся наибольшей опасности заражения китайским коронавирусом 2019-nСoV, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на "Еженедельный эпидемиологический бюллетень" эпидемиологического вестника ВОЗ.

Кроме Самары в списке оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Екатеринбург, Ульяновск, Казань, Калининград и Сочи. Именно сюда, по данным Росавиации и Роспотребнадзора, чаще всего приезжают гости из Китая. Из-за опасности распространения вируса в российских аэропортах проверяют пассажиров, прибывающих из этой страны.

"Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывшие из КНР, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, — сообщает Роспотребнадзор. Всего, по данным ведомства, за время введения мониторинга выявлены шесть больных респираторными инфекциями (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы), пять больных гриппом А, два больных гриппом В, два больных парагриппом и один больной сезонной коронавирусной инфекцией. Больных новой коронавирусной инфекцией пока, к счастью, не зарегистрировано".

Из Самары в Китай летает два рейса, но как сообщили в аэропорту "Курумоч", пассажиров с тепловизором никто не проверяет. Уточнить информацию в самарском минздраве о принятых мерах профилактики на момент написания материала не удалось.

Вспышка нового заболевания, вызываемого коронавирусом и приводящего к новому типу пневмонии, началась с китайского города Ухань в конце прошлого года. Китайские власти попытались локализовать очаг заболевания, но несмотря на карантин вирус распространился как на всю Поднебесную, так и за ее пределы. Так, во Франции уже зафиксировано два случая заболевания, обнаружены заболевшие в Японии, США и других странах. Всего коронавирусом в мире заразилось более тысячи человек, уже зафиксировано 57 смертей от новой болезни.

Роспотребнадзор призывает самарцев отказаться от поездок в Китай и при выезде за рубеж уточнять эпидемиологическую ситуацию.