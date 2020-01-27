В Самаре разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося

Сотрудники полиции установили, что 23 января в Самаре примерно в 16:05 водитель, управляя легковым автомобилем, предположительно "Нива", напротив дома № 3 по ул. Бубнова допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода — девятилетнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель транспортного средства, не оказав помощь пострадавшему ребенку, с места ДТП скрылся.
Всем, кому что-либо известно о личности, местонахождении разыскиваемого и обстоятельствах ДТП, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по тел.: 8(846)951-91-21, 89277566676, 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).