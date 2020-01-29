Секреты инвестирования

Инвестиции — это не "волшебная лампа", исполняющая все желания, а серьезное дело, которое только при правильном подходе принесет прибыль. Те, кто приходит на финансовый рынок, рассчитывая в один момент разбогатеть, не должны строить подобных иллюзий. Рынок нужно любить и изучать, посвящая ему свободное время, учась на ошибках (а без них торговля невозможна) и постоянно совершенствуясь. "Не думаю, что можно стать действительно хорошим инвестором, не читая огромного количества книг", — говорил Чарли Мангер, миллиардер и "правая рука" Уоррена Баффета, владельца компании Berkshire Hathaway, акции которой являются самыми дорогими в мире.

Тот же Мангер утверждал, что у каждого инвестора должен быть собственный подход к торговле, принимающий в расчет индивидуальную терпимость к рискам и характер. Более того, любая торговля невозможна без стратегии и плана, учитывающих размер изначального капитала и финансовые ожидания. И, конечно, инвестирование невозможно без брокера — главного посредника между биржей и человеком. Как правильно выбрать услуги брокера и наиболее выгодно вложить деньги, не потерявшись в многообразии тарифов? Рассмотрим на примере инвестиционной компании "Фридом Финанс", которая входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. Акции этого холдинга, единственной финансовой компании во всем СНГ, торгуются на ведущей международной бирже Nasdaq, а это синоним высокого качества и прозрачности бизнеса. Кроме того, холдингу присвоен рейтинг надежности от S&P "B-/B" со стабильным прогнозом. Компания "Фридом Финанс" признана лучшей инвестиционной компанией 2019 года (премия Spearʼs Wealth Management Awards) и регулярно входит в топ-лист рейтинга Московской биржи.

За свою более чем 10-летнюю работу на ведущих международных рынках компания разработала услуги для любых инвесторов: от начинающих до квалифицированных. "Фридом Финанс" — одна из немногих в России, кто оказывает полную поддержку при торговле на биржах США. Это важно для квалифицированных инвесторов, которые имеют значительный опыт в торговле. Для них компания создала специальный тариф, который дает доступ к торговым сигналам на сайте ffin.ru от ведущих специалистов с опытом работы на Wall Street. Торговые сигналы помогают существенно экономить время и полезны для достижения финансового результата.

Уникальной специализацией компании в России является возможность участия в IPO*. Только посмотрите на рынок первичных публичных размещений! Ежегодно сотни компаний выходят на биржи. В прошлом году на размещении производителя растительного мяса Beyond Meat можно было заработать доходность 576% всего за три месяца. За тот же период IPO компании, разрабатывающей оборудование для эстетической медицины, принесло бы 224%, IPO сервиса видеоконференций Zoom — 168,5%.

Для тех, кто хотел бы инвестировать в американские компании, но пока не имеет статуса квалифицированного инвестора, "Фридом Финанс" разработала интересный инструмент — БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд) "Фридом — лидеры технологий". Он позволяет с выгодой вложиться сразу в несколько ведущих американских компаний технологического сектора, среди которых Google, Apple, Microsoft. Один пай БПИФа стоит всего 1000 рублей, что значительно дешевле, чем инвестировать в каждую отдельную акцию. Кроме того, это очень надежный инструмент, который диверсифицирует риски за счет пропорциональных долей вложения.

Важно, что "Фридом Финанс" предоставляет аналитическую поддержку не только квалифицированным, но начинающим и со средним опытом инвесторам. По статистике, в компании с 2017 года было дано более 115 торговых идей, из которых больше половины уже достигло прогнозируемой цены или движется к ней. В среднем доходность таких рекомендаций превышает 21,2%. Такой результат позволяет достигать уникальная методика анализа ценных бумаг. Она состоит из трех компонентов: отслеживания упоминаемости компаний в англоязычных СМИ, фундаментального анализа с оценкой эффективности бизнес-модели и технического анализа графиков акций с помощью специальных индикаторов. Для тех, кто хочет быть в курсе перспективных идей и получать личные рекомендации от аналитиков компания предоставляет один из самых популярных тарифов — консультационный.

Если же вы в силу каких-то факторов, например работы, не можете постоянно следить за рынком или самостоятельно вести торговлю, а получать пассивный заработок хочется, то выбирайте доверительное управление. Его суть в передаче активов специалистам брокерской компании, которые будут управлять ими и зарабатывать за вас, достигая ваших финансовых целей. Например, портфель доверительного управления ИК "Фридом Финанс" с момента запуска опережает темпы роста основного американского индекса S&P 500 на более чем 20%.

Надеемся, мы помогли вам лучше разобраться в брокерских услугах. И все же, если остались какие-то вопросы — их можно подробно обсудить с консультантами ИК "Фридом Финанс" в офисе компании в Самаре ул. Молодогвардейская, д. 204, БЦ "БЭЛ Плаза", 4 этаж. Тел.: +7 (846) 229-50-93. Email: samara@ffin.ru.