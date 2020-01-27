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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open

КАНБЕРРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова пробилась в четвертьфинал Australian Open, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 6:2, сообщает championat.com. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, активно выиграла 71 очко и совершила 36 невынужденных ошибок. На счету её соперницы два эйса, 35 виннеров и 29 неточностей.

За выход в полуфинал стартового турнира "Большого шлема" Анастасия поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой.

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