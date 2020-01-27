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Рационализаторы АО "АКОМ" сэкономили предприятию 4,8 млн рублей

ЖИГУЛЕВСК. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2019 году сотрудники аккумуляторного производства "АКОМ" в Жигулевске подали 38 рационализаторских предложений, более 80% из которых успешно внедрены. Для сравнения: в 2018 году было подано всего лишь 3 рацпредложения.

Фото: предоставлено ГК "АКОМ"

Программа внедрения рационализаторских предложений на "АКОМе" действует с первых лет работы предприятия. Каждый сотрудник, который в ней участвует, получает материальное поощрение. Достижения озвучиваются на общем собрании коллектива, где лучших рационализаторов с почетом награждает руководство компании.

Экономический эффект от внедрений рацпредложений в 2019 году составил 4 850 005 рублей. Основной вклад достигнут благодаря предложению по импортозамещению ленты для линии штампованной решетки.

В 2020 году "АКОМ" планирует модернизировать систему мотивации персонала, в связи с чем количество рацпредложений должно возрасти, как минимум до 60 в год. Внимание своих "кулибиных" компания направит на такие аспекты как экология, безопасность и эргономика, что позволит не только получить экономическую выгоду, но и улучшить условия труда.

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