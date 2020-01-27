В Самаре электропоезд сбил глухонемого мужчину

В понедельник, 27 января, примерно в 7:30, на 3 км пикета № 7 ж/д перегона Самара — Безымянка под поезд попал 63-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, электричка задела мужчину, который шел по несанкционированному переходу.
Пострадавшего доставили в больницу с перелом трех ребер и рваной раной мягких тканей правой ноги.
По данным правоохранителей, машинист сигналил, но пешеход не реагировал. Как потом выяснилось, пострадавший — глухонемой.
По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.