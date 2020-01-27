В Самаре электропоезд сбил глухонемого мужчину

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В понедельник, 27 января, примерно в 7:30, на 3 км пикета № 7 ж/д перегона Самара — Безымянка под поезд попал 63-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.