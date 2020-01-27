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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре электропоезд сбил глухонемого мужчину

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 января, примерно в 7:30, на 3 км пикета № 7 ж/д перегона Самара — Безымянка под поезд попал 63-летний мужчина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, электричка задела мужчину, который шел по несанкционированному переходу.

Пострадавшего доставили в больницу с перелом трех ребер и рваной раной мягких тканей правой ноги.

По данным правоохранителей, машинист сигналил, но пешеход не реагировал. Как потом выяснилось, пострадавший — глухонемой.

По факту случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура организовала проверку.

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