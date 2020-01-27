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Здравоохранение Общество

В Самарской области принят план по предупреждению завоза и распространения коронавируса

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 27 января, губернатор Дмитрий Азаров подписал план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения в регионе коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov.

Отметим, сегодня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин провел совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. В ходе совещания председатель Правительства поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, а также в течение двух дней разработать план по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

В регионе такая работа уже проведена. Соответствующий документ по поручению главы региона был разработан министерством здравоохранения и Управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

В частности, планом предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей — торговых центрах, местах проведения массовых мероприятий.

Особое внимание будет уделено вокзалам и аэропортам. Здесь будет усилен противоэпидемический режим, приезжающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться на наличие повышенной температуры. В случае обнаружения признаков заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию, пассажиры будут доставлены в медицинские учреждения для необходимого обследования.

При этом в регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить дальнейшее его распространение.

Важным аспектом в вопросе предупреждения завоза вируса на территорию нашего региона и страны служит профилактическая работа с населением. Министерство здравоохранения обращает особое внимание на необходимость информирования граждан, выезжающих в КНР с деловыми или туристическими целями, о текущей эпидемиологической обстановке и существующих мерах профилактики.




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