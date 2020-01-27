16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 29 человек тушили крупный пожар в расселенном доме В Алексеевском районе при тушении пожара в частном доме найдено тело мужчины В Самаре ночью на пожаре в гаражах погиб мужчина В Самаре 22 человека тушили неэксплуатируемое здание на ул. Советская Ночью в Сызрани загорелся автобус ПАЗ

Пожары Происшествия

В Самаре 29 человек тушили крупный пожар в расселенном доме

Авторы:
Читали: 25
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 января, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 87 на ул. Советской, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит расселенное здание на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 29 человек, которые использовали девять единиц техники.

В 19:04 была объявлена локализация пожара, а в 19:40 ликвидация. В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2