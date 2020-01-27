В Самаре 29 человек тушили крупный пожар в расселенном доме

В понедельник, 27 января, в 18:15 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 87 на ул. Советской, сообщили в региональном управлении МЧС России.

Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит расселенное здание на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности: "1-БИС". Борьбу с огнем вели 29 человек, которые использовали девять единиц техники.

В 19:04 была объявлена локализация пожара, а в 19:40 ликвидация. В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что погибших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.