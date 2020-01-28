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ВК "Нова" обыграл "Урал" - 3:2

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Волейбольная "Нова" одержала победу над уфимским "Уралом" - 3:2.

Начало встречи прошло в равной борьбе — команды вели разведку боем. Первыми нащупали слабые места соперника игроки "Урала". Середина партии принесла гостям преимущество — 16:12. Но "Нова" при поддержке своих болельщиках не только смогла догнать уфимцев, но и в концовке партии вырвать победу — 25:23.

А вот во второй партии "Урал", поведя в счете, свое преимущество уже не растерял. Благодаря мощным подачам, уфимцы отодвинули игру "Новы" от сетки. Атаки хозяев поля с выбитых мячей стали легкой добычей блокирующих гостей. Поведя 16:10 "Урал" довел второй сет до победы — 25:14.

Судьба третьей партии решилась в концовке. "Нова" на протяжении всего сета была впереди и все попытки "Урала" изменить положение дел на площадке оказались тщетными. Хозяева площадки на протяжении всего игрового отрезка держали свой уровень — 8:6, 16:13, 21:17 и заслужено победили — 25:20.

В четвертой партии "Урал", благодаря вышедшему на замену Евгению Рыбакову, вновь организовал солидное давление на соперника. Мощные подачи последнего и удачная игра в атаке, позволили гостям оставить концовку сета за собой. У "Новы" были шансы закончить матч в четвертой партии, но уфимцы были точней и удачливей — 25:22.

В укороченной партии "Нова" с первых мячей вышла вперед. Череда ошибок на подачах с обеих сторон позволила хозяевам площадки сохранить свое преимущество и к середине тай-брейка — 5:3, 10:7. Развязка наступила после атаки Андрея Титича — 15:12. "Нова" одержала первую победу в сезоне.

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