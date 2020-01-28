Александр Винник перешел в БК "Самара"

Центровой Александр Винник, имеющий богатый опыт выступления в Суперлиге и Единой лиге ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре", сообщает пресс-служба клуба.

"Есть желание играть, приносить пользу команде — поэтому я и решился сменить клуб по ходу сезона. С Самарой связано мое первое воспоминание о Единой лиге ВТБ: еще когда я был студентом и играл в АСБ, мы приезжали сюда и попали на матч Единой лиги, первый, который я увидел "вживую". А "Самара", когда мы с "Пармой" против нее играли в Суперлиге, всегда была командой неуступчивой, всегда боролась и всегда решала максимальные задачи. Надеюсь, сейчас у меня получится ей в этом помочь. В "Самаре" второй сезон играет Максим Дыбовский, с которым мы много лет вместе отыграли за "Парму", и у него самые лучшие впечатления и от города, и от клуба. Наверное, и это тоже повлияло на мое решение в пользу "Самары", - рассказал новый центровой БК "Самара".

Дебютировать за самарскую команду Александр сможет уже завтра в матче с ЦСКА-2.