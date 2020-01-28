Александр Винник перешел в БК "Самара"

Центровой Александр Винник, имеющий богатый опыт выступления в Суперлиге и Единой лиге ВТБ, продолжит карьеру в "Самаре", сообщает пресс-служба клуба.
"Есть желание играть, приносить пользу команде — поэтому я и решился сменить клуб по ходу сезона. С Самарой связано мое первое воспоминание о Единой лиге ВТБ: еще когда я был студентом и играл в АСБ, мы приезжали сюда и попали на матч Единой лиги, первый, который я увидел "вживую". А "Самара", когда мы с "Пармой" против нее играли в Суперлиге, всегда была командой неуступчивой, всегда боролась и всегда решала максимальные задачи. Надеюсь, сейчас у меня получится ей в этом помочь. В "Самаре" второй сезон играет Максим Дыбовский, с которым мы много лет вместе отыграли за "Парму", и у него самые лучшие впечатления и от города, и от клуба. Наверное, и это тоже повлияло на мое решение в пользу "Самары", - рассказал новый центровой БК "Самара".
Дебютировать за самарскую команду Александр сможет уже завтра в матче с ЦСКА-2.
Александр Винник, рост 215 см. Выступал за "Парму" (2012-2019) и "Нижний Новгород" (сентябрь 2019 — январь 2020). Обладатель Кубка России (2016 и 2019). Бронзовый призер Суперлиги-1 (2016).
Включен в символическую пятерку Высшей лиги (2012/2013). MVP "Финала четырех" Кубка России (2016).
В сезоне-2019/2020 принял участие в 8 матчах Единой лиги ВТБ, в среднем набирал 2 очка и делал 1 подбор.