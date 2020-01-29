В Самарской области спасатели вынесли из леса застрявшего в снегу автомобилиста с травмированной ногой

Во вторник, 28 января, в 21:35 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение от 38-летнего водителя автомобиля, который, проезжая через лесную полосу около п. Волжский, забуксовал в снегу.

Пытаясь выбраться из колеи, мужчина повредил ногу. Дойти до ближайшего населенного пункта или до трассы не было физической возможности. Пострадавший обратился за помощью к спасателям.

Дежурная смена спасателей техногенного отряда Поисково-спасательной службы Самарской области отправились к месту. Из-за сильной метели проехать к пострадавшему на автомобиле не было возможности. Преодолев пешком несколько километров, спасатели нашли автомобиль пострадавшего мужчины.

Мужчину погрузили на носилки и направились обратно к трассе, где уже ждали врачи скорой медицинской помощи. В 22:45 пострадавшего передали врачам скорой помощи для дальнейшей госпитализации в больницу, сообщает пресс-служба ПСС по Самарской области.