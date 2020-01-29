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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Металлистов водитель легковушки сбил ребенка

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, в Самаре в 18:10 44-летний водитель автомобиля Lada Vesta напротив дома № 14 по ул. Металлистов сбил 12-летнюю девочку, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ребенок после ДТП был доставлен на "скорой" в лечебное учреждение и после оказания медпомощи отпущена домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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