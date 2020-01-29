В Самаре водитель иномарки врезался в снежный вал

Во вторник, 28 января, в Самаре в 23:30 в районе дома № 8 по ул. Четвертая 41-летний водитель автомобиля Renault Sandero не учел дорожные и метеорологические условия, не обеспечил постоянный контроль за движением и врезался в снежный вал, после чего автомобиль съехал с дороги, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП телесные повреждения получил водитель. Медики службы "03" доставили его в лечебное учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение. Кроме того, как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.