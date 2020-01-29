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ДТП Происшествия

В Самаре на ул. Победы водитель Audi сбил 88-летнюю пенсионерку

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 28 января, в Самаре в 12:30 на ул. Победы под колеса иномарки попала пенсионерка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в районе дома № 170 по ул. Победы 47-летний водитель автомобиля Audi А4 сбил 88-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение с подозрением на перелом руки и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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