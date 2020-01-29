В Самаре на ул. Победы водитель Audi сбил 88-летнюю пенсионерку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 28 января, в Самаре в 12:30 на ул. Победы под колеса иномарки попала пенсионерка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.