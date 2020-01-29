В Самаре на ул. Победы водитель Audi сбил 88-летнюю пенсионерку

Во вторник, 28 января, в Самаре в 12:30 на ул. Победы под колеса иномарки попала пенсионерка, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в районе дома № 170 по ул. Победы 47-летний водитель автомобиля Audi А4 сбил 88-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.
Женщину доставили на "скорой" в лечебное учреждение с подозрением на перелом руки и госпитализировали.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.