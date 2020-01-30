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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами грузовика пострадал пешеход

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 29 января, в Самаре на ул. Чекистов грузовая "Газель" сбила пешехода, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло в 13:30 в районе строения №103. 30-летний пешеход пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшедшего пострадавший мужчина был доставлен в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области сообщают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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