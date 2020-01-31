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Общество

В Красноярском районе нашли зараженную бешенством лису

КРАСНЫЙ ЯР. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе обнаружен третий в 2020 г. очаг бешенства на территории Самарской области, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Антиген вируса бешенства был выявлен сотрудниками ГБУ СО "Самарская областная ветеринарная лаборатория" при исследовании мазков из головного мозга лисы, найденной на территории с. Хорошенькое.

"В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области ветеринарии в Красноярском районе проводятся мероприятия по установлению карантина, а также все необходимые мероприятия, направленные на предупреждение распространения этого смертельно опасного заболевания и ликвидацию очага бешенства", — уточняют в ведомстве.

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